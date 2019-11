Policjanci uratowali życie 31-latkowi

Policjanci z łukowskiej patrolówki uratowali życie 31-letniemu mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo. Powiesił się na stalowej lince przymocowanej do haka. 31-latek nie dawał już oznak życia. Podjęte przez policjantów czynności reanimacyjne doprowadziły do przywrócenia funkcji życiowych 31-latka. Mężczyzna trafił do szpitala.