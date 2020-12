Polacy coraz bardziej przekonani do szczepień! Sceptyczna jest już mniejszość

Jeszcze w połowie grudnia większość Polaków sceptycznie podchodziła do szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia w najszybszym możliwym terminie, według sondażu opublikowanego przed świętami, planowało zaledwie 17 proc. badanych. Polityka informacyjna i zachęcanie do szczepień przynoszą jednak realne efekty. Z badania pracowni Social Changes wynika, że dziś już 41 proc. Polaków chce się zaszczepić, kiedy będzie taka możliwość.

Na zlecenie portalu wPolityce.pl pracownia Social Changes przeprowadziła sondaż, w którym zadała respondentom następujące pytanie:

„Czy Pani/Pan zaszczepi się na koronawirusa, jeśli będzie dostępna szczepionka i Pani/Pan będzie mieć taką możliwość?”.

Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało aż 41 proc. respondentów. Zaszczepić nie chce się zaledwie 39 proc. badanych. Tydzień temu było to jeszcze 44 proc.

Polacy są coraz pozytywniej nastawieni do nowej szczepionki. Mają na to wpływ szczepienia w innych krajach oraz prowadzona przez rząd kampania informacyjna.

kak/wPolityce.pl