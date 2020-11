Rząd nie zapomina o przedsiębiorcach! Wicepremier zapowiada ogromne wsparcie

Minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin poinformował dziś o wsparciu, jakie rząd skieruje do przedsiębiorców dotkniętych wprowadzonymi ze względu na pandemię koronawirusa obostrzeniami. Mogą oni liczyć na pomoc w takiej skali, w jakiej otrzymali ją wiosną.

- „Dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami wz. z pandemią uruchomimy wszystkie fundusze, które sprawdziły się wiosną” – zapowiedział wicepremier.

Rząd planuje też wprowadzić nowe instrumenty wsparcia. Ma to być m.in. dofinansowanie pracowników z branż dotkniętych obostrzeniami w wysokości ok. 2000 zł.

- „Oprócz tego bierzemy bardzo poważnie pod uwagę możliwość umorzenia subwencji z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm, które ponownie zostały objęte restrykcjami” – dodał.

Tutaj jednak potrzebna jest notyfikacja KE. Rząd chce zwrócić się do Brukseli również z prośbą o wydłużenie terminu tarczy finansowej dla dużych firm, by wnioski mogły być składane do marca przyszłego roku.

Dwa kolejne, nowe instrumenty, to pożyczki długoterminowe i dopłaty na pokrycie rat oraz dofinansowanie kosztów stałych. Dla dotkniętych obostrzeniami branż przedłużane będzie tzw. postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił przy tym, że wszystkie działania mające ratować gospodarkę okażą się skuteczne tylko wówczas, kiedy wszyscy wykażą się odpowiedzialnością i solidarnością w przestrzeganiu restrykcji sanitarnych.

