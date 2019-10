PO wygrywa! Tradycyjnie w areszcie

stan 14.10.19 12:51

"Na tym padole", to najprędzej nie będzie Michników i im podobnych utrwalaczy komuny, czyli absolutnie nie wyborców PiS.

A wykształcenie, wcale nie świadczy o możliwościach intelektualnych, tylko o procesie zapamiętywania i odtwarzania. Pytania profesorów na egzaminach "Co powiedział Lenin na zjeździe bolszewików?"

To byli naukowcy, którzy stanowili elitę (obecnie uprawiają "zawód" polityka), teraz ich wychowankowie indoktrynują podobnie. Nie ma co się chwalić ich poparciem. To raczej pocałunek śmierci.