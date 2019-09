PiS rusza na Dolny Śląsk. Trzy niedzielne konwencje

Dziś odbędą się konwencje wyborcze PiS na Dolnym Śląsku. Czołowi politycy partii rządzącej spotkają się z wyborcami, sympatykami i działaczami we Wrocławiu, Legnicy oraz w Szczawnie-Zdroju.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że do końca kampanii wyborczej politycy zaprezentują całość programu ze szczegółami. Podkreślił, że przed tygodniem na konwencji w Lublinie przedstawiono najważniejsze punkty programowe, a teraz będą prezentowane szczegółowo.

Na Dolnym Śląsku z wyborcami spotka się, między innymi, prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji wyborczych we Wrocławiu, Legnicy oraz w Szczawnie-Zdroju zostaną też zaprezentowani kandydaci PiS do Sejmu i Senatu.

Czytaj więcej: Premier: podnoszenie płacy minimalnej to zjawisko realne i korzystne dla pracowników

W sobotę politycy PiS wzięli udział w konwencjach wyborczych w Łodzi oraz w Pile. Prawo i Sprawiedliwość do końca kampanii zamierza zorganizować konwencje wyborcze we wszystkich 41 okręgach. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.