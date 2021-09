Pilne! Prezydent zdecydował ws. stanu wyjątkowego

Minister Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda zdecydował ws. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, o którego wprowadzenie wnioskował rząd w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy.

- „Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego”

- powiedział Błażej Spychalski.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że prezydent w gronie ekspertów wnikliwie przeanalizował wniosek Rady Ministrów.

- „Dzisiaj, dosłownie przed chwilą prezydent podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku przez Radę Ministrów. To jest mniej więcej 3-kilometrowy pas województwa lubelskiego i województwa podlaskiego, to jest granica Polski z Białorusią”

- przekazał.

Dodał, że rozporządzenie jest przesyłane do publikacji w Dzienniku Ustaw oraz do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Zgodnie z konstytucją, musi ono zostać poddane głosowaniu parlamentu. Sejm w tej sprawie zbierze się w piątek lub w poniedziałek. Po dyskusji będzie mógł uchylić rozporządzenie, o co wnioskuje cześć opozycji.

- „Sytuacja na granicy z Białorusią jest trudna i niebezpieczna. Jako Polska, która odpowiada także za granice UE, musimy podejmować decyzje, które zapewnią bezpieczeństwo Polsce i UE”

- podkreślił minister Spychalski.

kak/PAP, polsatnews.pl