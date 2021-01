Pierwsze decyzje Bidena. Transpłciowy lekarz doradcą sekretarza zdrowia

Już 20 stycznia Joe Biden oficjalnie obejmie prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem prezydent elekt dobiera sobie współpracowników. Doradcą sekretarza zdrowia ma zostać lekarz i ojciec dwójki dzieci, który dziś przekonuje, że jest kobietą.

Rachel Levine jest obecnie sekretarzem zdrowia stanu Pensylwania, w którym dziś odnotowuje się najwięcej zakażeń koronawirusem. Jeżeli Senat zatwierdzi jej kandydaturę na doradcę sekretarza zdrowia USA, zostanie jednym z najwyższych rangą transpłciowych urzędników.

Procedurę płci Rachel Levine przeszła dziesięć lat temu. Posługując się wcześniej imieniem Richard, miała żonę i dwójkę dzieci. Aktywnie wspiera środowiska LGBT.

How it started How it's going



Perms are making a comeback! pic.twitter.com/mP8JuVEIhK