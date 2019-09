Pełen odlot! Apel polityk Wiosny z dłońmi w kształcie ptasich skrzydeł

Pokręć 3.9.19 21:19

Zrób tak: skop ręcznie kawałek pola. Tak, z 5 arów. Dla zdrowia i urody. Przygotuj ziemię pod uprawę. Nawieź. Spulchnij. Nawodnij. Zasiej, np. kukurydzę. Patrz, jak rośnie i ile będziesz miała smacznego wege jedzonka. Wstań pewnego ranka i zobacz, że jeszcze zielone kolby, wszystkie, do jednej zostały zeżarte w nocy przez dzikie, śliczne sarenki o wielkich, smutnych oczkach, które zamiast trawy w wielkich ilościach wolały Twoją kukurydzę.

Albo piękne winogrona, dobry rok, wspaniała pogoda, zapowiada się wyśmienite (jak na Polskę) wino. I nagle chmara szpaków. Możesz tylko stać i patrzeć.

Wtedy pogadamy. Po czymś takim mi ciśnienie się podniosło. Od tamtej pory na szkodniki patrzę inaczej. A winogrona i porzeczki zasłaniam siatką. I tylko patrzę jak się szkodniki w nią zaplątują. Dwa czy trzy się złapią, reszta omija szerokim łukiem. Jak zdążę przed kotami z nożyczkami wyciąć bydlę z siatki, to zdążę, jak nie, cóż kot to drapieżnik w końcu. I zasadniczo bardzo pożyteczny - nie żre mojego żarcia tylko to, co się na moim pasie.