Paweł Lisicki: Wypowiedź Gowina jest szkodliwa. To pokazanie słabości

„Zawsze dopóki negocjacje się nie zakończyły to kompromis jest możliwy, w tym sensie Jarosław Gowin ma rację” – powiedział Paweł Lisicki komentując słowa wicepremiera Jarosława Gowina. Jednocześnie dodał, że jego wypowiedź była szkodliwa.

Chodzi rzecz jasna o słowa, jakie padły w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu z Brukseli z unijnymi komisarzami, kiedy to Jarosław Gowin stwierdził, że kompromis dotyczący budżetu i mechanizmu warunkowości jest możliwy, nawet jeżeli nie w formie otwarcia a nowo dyskusji nad jego kształtem, to w postaci „wiążących deklaracji interpretacyjnych”.

W rozmowie w Radiu Wnet Lisicki dodał, że czym innym jest wypowiadanie teoretycznych rozważań, a czym innymi robienie tego. Dodał:

„[…] właściwie przesłanie jakie płynie z tego rozważań Jarosława Gowina jest takie, że to co mówi Polska, gotowość zgłoszenia weta, walka o swoje prawa – to w w zasadzie można to streścić jako: <<Będziemy walczyli, ale nie do końca>>”.

Ocenił, że z tego punktu widzenia wypowiedź Gowina byłą szkodliwa, ponieważ oznacza publiczne pokazanie słabości i rozbrojenie własnej strony.

