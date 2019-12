Paweł Jędrzejewski: W Polsce nie ma aktów antysemityzmu

Mirek 23.12.19 18:31

Szanowny Panie Pawle Jendrzejewski . To wszystko co Pan pisze jest prawdą ale jeszcze większą prawdą jest prawda przedstawiona w książce POWRÓT DO JEDWABNEGO autorstwa: Wojciech Sumliński , Ewa Kurek , Tomasz Budzyński . Treść jest porażająca ponieważ w/w autorzy demaskują przebrzydłe kłamstwa Żyda Jana Tomasza Grossa !!! . Ja nie jestem antysemitą ale nie jestem też filosemitą . Dzisiaj aby otrzymać Oscara lub Nobla najlepiej jest nakęcić film lub napisać książkę jak to Polak w czasie okupacji morduje Żyda . Prawda jest taka że Polska zawsze przygarniała Żydów a Żydzi zawsze przy pierwszej sposobności Polskę zdradzali . Dzisiaj Żydzi mają swój kraj Izrael i najlepiej byłoby abyście się tam wszyscy przenieśli bo wychodzi na to że wszyscy Żydzi są w porządku tylko Polacy są nie w porządku ........a jest dokładnie odwrotnie . I jak to mówią: krzyż na drogę , święcone jajko w rękę i do szybkiego niewidzenia .