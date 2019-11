Paweł Jędrzejewski: Ustawa 447. Sytuacja jest tragiczna

Maria Blaszczyk 25.11.19 14:17

Może przeczytajcie najpierw ten JUST Act - nie żadną ustawę 447.

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/447



W ogóle to jest na zupełnie inny temat, ale zawiera krótkie, dwuzdaniowe zobowiązanie Departamentu Stanu USA do tego, by do Raportu o Prawach Człowieka (lub innego) włączył informacje o prawodawstwie i praktykach stosowanych przez inne państwa, a „dotyczących identyfikacji, zwrotu lub restytucji przejętego w czasach Holocaustu mienia”.



ZOBOWIĄZANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI.

DLA DEPARTAMENTU STANU USA.



Polska może sobie uchwalić prawo jakie chce. Bo póki co - nie ma żadnego. A Departament Stanu ma o tym obowiązek poinformować Kongres. I tyle.



Jesteście zwykłą szczujnią, wypisujecie rzeczy z księżyca, byle szerzyć nienawiść.

Nie wiem, dlaczego ktokolwiek Wam wierzy - ale po Marszu Niepodległości wiem, że istnieje grupa osób, która w te łgarstwa uwierzyła.