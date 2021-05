Patryk Jaki: To jedyny powód, dla którego ja i moje środowisko uważamy, że trzeba było głosować przeciw

„Polska rzeczywiście ma otrzymać ok 160 miliardów euro. Bardzo ważne jest jak te środki są podzielone. Otóż przypomnę państwu, że tę największą część ok. 100 miliardów euro, to są środki, które Polska i tak by otrzymała. To jest fundusz spójności, środki w ramach budżetu siedmioletniego, które to środki Polsce się po prostu należą jako między innymi forma opłaty za dostęp do naszego rynku dużych firm z zachodu” – mówił Patryk Jaki w swoim filmie na Facebooku, w którym odnosi się do kwestii przyjęcia Funduszu Odbudowy.

Europoseł podkreślił, że kwestia dotyczyła tak naprawdę tylko tej drugiej części pieniędzy:

„[…] to jest ten tak zwany Fundusz Odbudowy, to są te dodatkowe środki. Ta druga część, ok 60 miliardów euro podzielone na lata, to są środki, które mamy otrzymać w ramach pożyczki i dotacji. Mniej więcej 30 miliardów pożyczki i dwadzieścia kilka miliardów dotacji. I jedne i drugie pieniądze będziemy musieli oddać”.

Wskazał, że w zamian za te pieniądze:

„[…] następuje tak zwane "uwspólnotowienie długu". Pierwszy raz w historii Unii”.

Jaki dalej stwierdza, że w ten sposób Polska ręczy za długi Grecji czy Hiszpanii na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat w przód. Dodał:

„I to jest jedna rzecz dlaczego ja i moje środowisko uważamy, że trzeba było głosować przeciw”.

Wskazał również, że zła jest sytuacja, kiedy po raz pierwszy oddajemy kompetencje Unii Europejskiej, aby tworzyć podatki.

