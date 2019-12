Papież Franciszek: Rodzina to cenny skarb! Trzeba ją wspierać i chronić

„Jezus będzie wychwalał jej wielkość nie tyle za rolę matki, ile za posłuszeństwo Bogu: «Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je!». A kiedy nie do końca rozumie wydarzenia, które jej dotyczą, Maryja medytuje w milczeniu, rozważa i uwielbia Bożą inicjatywę. Tę całkowitą dyspozycyjność uświęca Jej obecność u stóp krzyża – mówił Franciszek. – Jeśli chodzi o Józefa, Ewangelia nie cytuje żadnego jego słowa: on nie mówi, ale działa będąc posłusznym. To człowiek milczenia, człowiek posłuszeństwa. Pod kierownictwem Boga, którego reprezentuje Anioł, Józef usuwa swoją rodzinę z zasięgu zagrożenia Heroda i ją ratuje. Święta Rodzina solidaryzuje się zatem ze wszystkimi rodzinami świata zmuszonymi by uchodzić, solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy są zmuszeni do porzucenia swojej ziemi z powodu represji, przemocy, wojny.“