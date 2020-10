Papież Franciszek mianował pro-homoseksualnych kardynałów?

Papież Franciszek ogłosił nazwiska 13 nowych kardynałów, którzy mają wejść w skład Kolegium Kardynalskiego. Dziewięciu z nich będzie miało prawo głosowania w kolejnym konklawe papieskim. Oznacza to, iż 57 procent uprawnionych do wyboru nowego papieża to kardynałowie nominowani przez obecnego ojca świętego i prawdopodobnie podzielający jego wizję Kościoła. Nie obyło się też bez kontrowersji.

Krytycznie o nowych nominacjach piszą zarówno portal „Life Site News”, jak i „Church Militant”. Oba portale podkreślają heterodoksyjność części kardynałów i ich pro-homoseksualne inklinacje. Arcybiskupi znani ze swoich heterodoksyjnych poglądów wśród nowo mianowanych to według „Life Site News”: Wilton D. Gregory z Waszyngtonu, Mario Grech z Malty, Włoch Marcello Semeraro oraz Celestino Aós Braco z Santiago w Chile.

Według portalu „Church Militant” abp Wilton Gregory z Waszyngtonu został „zidentyfikowany jako homoseksualista przez Richarda Spie’a, eksperta od nadużyć seksualnych popełnianych przez księży”. Abp Gregory jest postrzegany także jako przeciwnik Trumpa i bliski sojusznik homoseksualnego „predatora” i byłego kardynała Theodore’a McCarricka.

Włoski dziennikarz Antonio Socci uważa, że nominacja abp. Gregory’ego to wyraz poparcia dla Joe’ego Bidena przez papieża Franciszka. Jak pisze „Church Militant”: „arcybiskup Gregory ma historię promowania homoseksualizmu, kobiet księży i Komunii Świętej dla osób w ponownych cywilnych związkach małżeńskich”.

Z kolei abp Mario Grech cieszy się poparciem aktywistów LGBT na Malcie, a jego nominacja wywołała oburzenie wśród ortodoksyjnych katolików z tego rejonu. W październiku 2014 abp Grech, odnosząc się do rozwodów i osób będących w kolejnym związku oraz do kwestii homoseksualizmu, stwierdził, że „doktryna wiary jest zdolna do progresywnego osiągania większej głębi”. Ubolewał też nad językiem Kościoła, który sprawia, że takie osoby „czują się zranione”. Grech był razem z abp. Charlsem Sciculaną autorem wytycznych do Amoris laetitia, które de facto zezwalają osobom w ponownych związkach małżeńskich na przyjmowanie Komunii Świętej, jeśli wierzą, że „są w pokoju wobec Boga”.

Abp Marcello Semararo „zaprosił cudzołożne pary do bycia rodzicami chrzestnymi, a nawet nauczania religii w wydanym dokumencie, którego celem było wprowadzenie Amoris laetitia”. Jak wykazuje Emily Mangiaracina z „Life Site News”, jego wytyczne, dopuszczające możliwość udzielania katechezy przez osoby rozwiedzione w ponownych związkach małżeńskich, stoją w sprzeczności z Kodeksem prawa kanonicznego.

Abp Aós Braco wywołał oburzenie, kiedy odmówił Komunii Świętej wiernym, którzy chcieli ją przyjąć klęcząc w czasie Mszy w Boże Narodzenie w 2019 r., co zostało uwiecznione na filmie. Jak pisze Jules Gomes z „Church Militant”, „kilku księży wyszło ze Mszy, gdy Braco dołączył do procesji na wejście kard. Ricardo Ezzatiego”. Władze cywilne prowadzą śledztwo w sprawie Ezzatiego w związku z tuszowaniem przestępstwa. Wpłynęła skarga, że abp Ezzati nie poinformował o gwałcie na dorosłym mężczyźnie w katedrze w Santiago.

jjf/LifeSiteNews.com, ChurchMilitant.com