,,Pana Broniarza znam bardzo dobrze. Takiego psychopaty nie widziałem dawno'

Sławomir Broniarz to prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie miał skrupułów, by wykorzystać uczniów jako "mięso armatnie" do walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Maturzyści byli zakładnikami w jego ręku w celu uderzenia w rząd Jarosława Kaczyńskiego. Nie udało się z "protestem nauczycieli", a sondaże wskazują, że Polacy mają dość wywrotowych działań prezesa ZNP.