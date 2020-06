PAD: Kandyduję, aby Polska nie cofnęła się o pięć lat

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spotkał się z wyborcami w Stalowej Woli. Jak mówił, prosi o wsparcie w wyborach i o głosy po to, aby do władzy w Polsce nie doszedł ktoś, kto zahamuje postęp kraju i zniweczy wszystko, co udało się zbudować przez ostatnie pięć lat.