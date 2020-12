Osobiste wyznanie Wałęsy. Chodzi o alkoholizm syna

Lech Wałęsa udzielił wywiadu dla „Super Expressu”, w którym zdecydował się poruszyć trudny dla swojej rodziny temat. Były prezydent opowiedział o alkoholizmie, z którym zmaga się jego 48. letni syn, Sławomir.

Lech Wałęsa wyznał, że rodzina chce skierować syna na przymusowy odwyk.

- „Jestem zdecydowany, bo inne środki nie skutkują, choć on jest dość inteligentny. I zapraszam oczywiście mojego syna na święta. Dziecko jest zawsze dziecko niezależnie od tego w jakim stanie jest. Przykro mi bardzo, że nie możemy go wyleczyć, ale może post i modlitwa kiedyś go wyleczą” – mówił.

Tegoroczne Święta Lech Wałęsa spędzi z rodziną. Podkreślił jednak w rozmowie z „Super Expressem”, że zachowa konieczne środki ostrożności i powstrzyma się od czułości względem zaproszonych dzieci. Zaznaczył, że ma 77 lat, dlatego ze względu na pandemię ogranicza swoje spotkania.

kak/Super Express