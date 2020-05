Orędzie prezydenta: Jesteśmy narodem mądrym i dojrzałym

adam 3.5.20 16:53

"Po owocach ich poznacie ." Tak po prawdzie , to dzisiejsze spoleczenstwo polskie niewiele sie rozni od tego w XVIII i XIX wieku . Sprobujmy spojrzec bez emocji na dzisiejszych kandydatow na prezydenta RP .Sadzac po dotychczasowych zachowaniach i wypowiedziach glownych kandydatow na urzad prezydenta RP mozna stwierdzic , ze takie mentalnosci jak Kidawa-Blonska - to czystej masci zdrajcy , Takie mentalnosci , jak A.Duda , to grupa tak naprawde obojetnych zlotoustych , a z czasem ( juz po rozbiorach ) przechodzacy na stanowiska konformistycznoe , a nawet kolaborujace ( A.Duda proponuje , aby wpisac do naszej konstytucji przynaleznosc do Unii Europejskiej . Sic ! To samo zrobili polscy komunisci wpisujac do polskiej konstytucji przynaleznosc do Bloku Wschodniego w 1976 r. Proponuje budowac pomniki takim zdrajcom i kolaborantom z bylym systemem komunistycznym jak Geremek i Mazowiecki ) . No i trzecia - liczebnie najmniejsza - prawdziwie katolicko- narodowa . Reprezentujaca to wszystko , co najpiekniejsze w cywilizacji lacinskiej i kulturze polskiej . Prawda , Dobro i Piekno . Swiat , w ktorym istnieje hierarchia praw : Boskie , naturalne i stanowione . Swiat , w ktorym celem edukacji w szerokim tego slowa znaczeniu jest jedynie prawda ( gdzie byl prezydent Duda , jak Gowin wpuszczal swoja reforma wirusa do i tak juz bedacej w totalnym upadku polskiej edukacji ?) . Swiat , w ktorym kazdy czlowiek ( poczety , urodzony , stary , kolorowy , znieksztalcony ) jest rowny wobec prawa .