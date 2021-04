Ordo Iuris w imieniu Żołnierzy Chrystusa pozywa OMZRiK

W mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się zmanipulowane informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Dotyczyły one głównie polityków i działaczy społecznych reprezentujących poglądy konserwatywne. Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez Ośrodek. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do „ranienia i zabijania przeciwnika”.

Zdaniem OMZRiK, Żołnierze Chrystusa mieliby być organizacją „fundamentalistyczną i faszyzującą”. Oskarżono ich o akty nienawiści i przemocy wobec osób o skłonnościach homoseksualnych i Żydów oraz zestawiono z neonazistami. Pomówienia dotyczyły również różańców jakimi posługują się członkowie organizacji. W opinii Ośrodka, mają one służyć do „ranienia i zabijania przeciwnika”.

OMZRiK na swoim profilu na Facebooku pomawiał także inne osoby. Szczeciński radny Dariusz Matecki był oskarżany o rzekome doprowadzenie do sytuacji, w której nawoływano do zabicia dziennikarki. Pomawiano go również o znieważanie muzułmanów i uchodźców oraz o prowadzenie „skrajnie prawicowej machiny propagandowej rozpowszechniającej od lat treści rasistowskie, homofobiczne i antyunijne” oraz „dziesiątek stron nawołujących do nienawiści na tle wyznania i pochodzenia”. Dariusz Matecki miałby również utrzymywać kontakty z brytyjskim rasistą współpracującym z organizacjami terrorystycznymi oraz wymieniać z nim informacje dotyczące działalności przestępczej. Polityka nazwano też „pupilkiem” ministra sprawiedliwości, znanego, rzekomo, z homofobii.

Wcześniej zapadł już wyrok w sprawie przeciwko Ośrodkowi, który dopuścił się pomówienia dziennikarki portalu „Dzień Dobry Białystok” Agnieszki Siewiereniuk-Maciorowskiej. Sąd stwierdził, że facebookowy profil OMZRiK jest prowadzony przez tę organizację. Zaprzeczał temu Konrad Dulkowski – prezes Ośrodka.

"Od wielu miesięcy do Instytutu napływają zgłoszenia, prośby o reakcję, w związku z kampanią nienawiści, której ofiarami nierzadko padają osoby całkowicie niewinne, których wypowiedzi zostały przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zmanipulowane albo wymyślone. W związku z tym, że działania prawne, które mogą być w tej sprawie podejmowane, napotykają na wiele trudności, Instytut Ordo Iuris zdecydował się na przeciwdziałanie tej przemocy internetowej" - podkreślił adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

mp/ordoiuris.pl