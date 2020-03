Opozycja dalej swoje. Teraz krytykują pomoc dla pracowników

ktoś tam 18.3.20 19:42

To pretensje do lekarzy(?) - choć się nie dziwię że nerwowi bo sporo takich co dzwonią na pogotowie bo się "skaleczyli w palec". Jakby nie było matołów bez wyobraźni to by lekarze nie byli podejrzliwi. Zostałaś jednak przyjęta?



Sytuacje mamy jaką mamy i módl się, żeby nie potoczyło się w ten sposób, że z powodu zawalenia się gospodarki nie będzie miał kto i gdzie przyjmować w razie choroby. Jak to na wojnie. Wojny się też przegrywa. Pamiętaj o tym. Jak ludzie tego nie zrozumieją to wszystko się zawali. Ciekawe do kogo wtedy będą mieć pretensje?



Wyobraź sobie co by było gdybyśmy polegali w sprawie koronawirusa na decyzjach Brukseli a właściwie Niemców. Niemożliwe. Wystarczy, że totalniacy mieliby władzę. Co to postulował "książę małżonek" Sikorski... "więcej Niemiec" czy jakoś tak...