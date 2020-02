Oficjalny Kościół w Chinach aprobuje aborcję

Porozumienie Watykanu z chińskim rządem z roku 2018 budzi kontrowersje nie tylko dlatego, że nie zakończyło ono prześladowań katolików, ale także z powodu uznania przez Watykan oficjalnego Kościoła w Chinach, który podporządkowany jest partii komunistycznej. To z kolei oznacza, że popiera on politykę proaborcyjną i antykoncepcję, co jest sprzeczne z Ewangelią życia, którą głosi Kościół katolicki.