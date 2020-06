Ochrona Kaczyńskiego to 30 funkcjonariuszy. Ziemkiewicz: Przeklęci durnie

Ziemniakiewicz co ty bredzisz?

Po prostu zwykłego posła, lajzę strachliwą, pilnuje 4 psów. A a każdego z tych 4 pilnuje 4 kolejnych. Po prostu się zabezpieczają nawzajem.

No i tyle.

Zastanawiam się tylko, kogo ten myślący że jest lepszym człowiekiem od wszystkich innych, dziad, tak bardzo się boi?

Co za tchórz.

Inna sprawa że Hitler i Stalin też mieli taką paranoję..

Hmm..

W sumie to Kaczyński też jest dyktatorem - przecież za wszelką cenę dąży do tego żeby Polska była państwem z dykty.



A na ośmiorniczki się plułeś z oburzenia. Ziemkiewicz tępy hipokryto.



