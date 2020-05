Obrzydliwy atak ,,Wyborczej'' na sędziego Zaradkiewicza

Alojzy Cedzidło 4.5.20 15:30

A dlaczego tu żalosny a w Wiośnie radosny .Nie zauważylem żeby ktoś ze strony Pis -u robił problem ,że pedał kandyduje na prezydenta .Ba ...Nawet nikt nie spytal jak to bedzie z Pierwsza Dama Żalosne jest co innego .To wasze wydumane prawo . Co wasze to super ,ale to samo Pisowskie to juz żalosne.. . .