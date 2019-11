Obłęd. Katolicki szpital w USA... zwalcza obrońcę życia

Ciekawy 15.11.19 13:33

Ale jak to się dzieje, że rodzą się dzieci bez mózgu? Kto i co uszkadza zapis genomu? Czy wyjaśnia to zjawisko rozkład naturalny? Skąd te przesunięcia w rozkładzie? W latach 60 ubiegłego stulecia w RFN rodziły się się dzieci bez rąk i nóg, w wyniku stosowania przez przyszłe matki leków przeciwbólowych. Co teraz zadziałało? No tak trudno być zdrowym na chorej planecie.