O. Prugar ostrzega: Przelewanie wosku to czczenie demonów! To inicjacja ku ciemności!

złoty żniwiarz 30.11.19 20:07

Brytyjskie media opisują mieszkańców Londynu, którzy rzucili się, by obezwładnić napastnika z London Bridge, Usmana Khana. Wśród nich znalazł się m.in. mężczyzna skazany za morderstwo, który akurat przebywał na przepustce. Do ataku doszło piątek w Fishmongers' Hall, gdzie odbywała się konferencja dotycząca ponownej integracji byłych przestępców do społeczeństwa.