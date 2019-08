O i jest Komisja Europejska! ,,Odnotowaliśmy z zaniepokojeniem sprawę Piebiaka''

lolek kremowka 22.8.19 12:57

Wbrew obiegowej opinii to nie Emilia przyszła do ministra Piebiaka i sędziego Iwańca i to nie ona poprosiła ich o możliwość współpracy. To oni - w zasadzie nawet nie tylko oni, bo była to zorganizowana grupa sędziów - zaproponowali jej wykonywanie pewnych czynności na rzecz partii władzy i rządu.