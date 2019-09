Nowy program dla seminariów. Cel? Walka z nadużyciami seksualnymi

“ Biuro służy temu, żeby zastanowić się i wypracować to, co ma pomóc osobom pokrzywdzonym: oferuje pomoc duszpasterską, psychologiczną i prawną. Zajmujemy się także wzmocnieniem tego, co służy prewencji. We współpracy z wieloma osobami: prawnikami, psychologami, duszpasterzami, zastanawiamy się, co musimy zrobić w Kościele w Polsce, żeby nasza odpowiedź na problem nadużyć seksualnych była zarówno kompleksowa jak i skuteczna, taka która dociera rzeczywiście do osób pokrzywdzonych i robi wszystko, żeby nigdy do takich przestępstw nie dochodziło - stwierdził ks. Studnicki. - Jednym z zadań naszego biura jest współpraca z tymi, którzy w Kościele odpowiadają za poszczególne działy duszpasterstwa, w tym także za formację kleryków i formację stałą kapłanów i zakonników. Wiemy, że tutaj jest wiele do zrobienia dlatego myślimy o stworzeniu grupy roboczej, która wypracuje program dostępny do realizacji właśnie w poszczególnych seminariach czy zgromadzeniach zakonnych. ”