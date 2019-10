Noblistka Tokarczuk przemówiła! Marzy jej się akcyza na mięso, a granica między człowiekiem i zwierzęciem jest ,,sztuczna''

athos 21.10.19 13:22

"Granica między człowiekiem i zwierzęciem jest postawiona w sztuczny sposób." - pisze niejaka Tokarczuk.



No cóż, wielki filozof starożytności Arystoteles określił człowieka jako zwierzę rozumne. Owszem, człowiek ma wiele wspólnego ze światem zwierząt, ale jednocześnie wyróżnia go to, że jest istotą ROZUMNĄ. A taką nie jest żadne zwierzę. Człowiek jest ponadto obdarzony wolnością i związaną z nią moralnością i odpowiedzialnością za swoje czyny. Czy Tokarczuk kiedyś słyszała, by sądzono psa za to, że zagryzł dziecko na śmierć? Nie, żaden sąd nie wydaje takich wyroków, bo pies nie odpowiada za swoje zachowania, nie jest za nie odpowiedzialny, bo nie jest istotą moralną a więc rozumną i wolną. Być może Tokarczuk ma wątpliwości co do swojej rozumności i wolności. Wolno jej wygłaszać dowolne idiotyzmy, jej prawo, ale to wcale nie znaczy, że inni nie są rozumni i wolni i nie różnią się w sposób istotny od zwierząt. RÓŻNIĄ SIĘ.