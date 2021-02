Nitras chce zlikwidować TK. Internauci bezlitośni

Internauci postanowili zakpić sobie dziś z posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Wpis polityka zrobił prawdziwą furorę na Twitterze.

W czasie dzisiejszej konwencji Borys Budka zapowiedział powołanie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

- „Powołamy też na nowo Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny, to jest nasze zobowiązanie. To właśnie decyzją TK zostaliście zmuszeni do wyjścia na ulicę w obronie wartości, wolności” – oświadczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Do sprawy postanowił odnieść się w mediach społecznościowych poseł Sławomir Nitras, który przekonuje, że Trybunał Konstytucyjny można w Polsce po prostu zlikwidować.

Można zlikwidować i to jest zgodne — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) February 6, 2021

Jego wpis natychmiast podchwycili internauci, którzy postanowili bezlitośnie zakpić sobie z polityka.

Panie Sławku, a można zlikwidować wszystkie lidle i biedronki w Polsce? pic.twitter.com/7yfybLGNo7 — Marcin Wątrobiński (@mar_watrobinski) February 6, 2021

#pytamyNitrasa Czy można zlikwidować konkurencję Majonezu Kieleckiego ? pic.twitter.com/2HxoaCLt77 — Adam Strzępek (@AdamStrzepek) February 6, 2021

I nie będzie niczego...



kak/Twitter