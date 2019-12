Niesamowite! Szef bohaterskiego Polaka ujawnia szczegóły akcji z Londynu

MirekT 2.12.19 14:31

Kieł narwala ok. 1,5 m, nóż terrorysty max. 30 cm długości - i ten terrorysta ranił Łukasza w rękę? Jak ?



Szef go wychwala, a włodarze angielscy proszą prezydenta A. Dudę, aby ten odznaczył Łukasza medalem za bohaterstwo !



Czytam, patrzę do internetu, włączam telewizor i oczom własnym nie wierzę: Anglicy proszą naszego prezydenta, aby Łukasza odznaczył bo ten bronił Anglików. Szukam w internecie czy Anglicy nie mają żadnych odznaczeń medali, krzyży, a jeśli już nie mają, to czy jakać finansowa nagroda nie byłaby odpowiedna ?! Czyżby Anglicy byli aż do tego stopnia debilami ?! Wszystko na to wskazuje !!!