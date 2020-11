Nieoficjalnie: prezydent Krakowa trafił do szpitala na Covid-19

- Prezydent Jacek Majchrowski już od połowy ubiegłego tygodnia czuł się źle. W ostatni poniedziałek przyszedł jednak do pracy, ale około południa udał się do lekarza. Badanie potwierdziło przypuszczenie – to COVID-19 – czytamy na łamach „Gazety Wyborczej”.

Sam Majchrowski dwa dni temu napisał na Facebooku:

- Wczoraj moje wyniki testu na COVID-19 okazały się pozytywne. Nie czuję się źle, ale od dziś zostaję w domu. W autoizolacji pozostaną też moi współpracownicy, z którymi w ostatnich dniach miałem kontakt

mp/gazeta wyborcza/facebook