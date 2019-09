Niemiecki polityk otworzył homomarsz w Katowicach, obrażał Polaków, mówił o III Rzeszy

Toni 9.9.19 10:23

Niemcy nigdy się nie zmienią,oni chcieliby jak hitler rzadzić całą Europą, uwazają się za lepszą rasę, a pozostałe państwa chcieliby włączyć pod swoją rzeszę i traktować innych jako swoich niewolników. POniemiecka partia Tuska po to Polskę niszczyła,by ją za długi oddać szwabom. PO i tuska niemcy po finansowali podczas kampanii wyborczej gdy Tusk startował do rzadu w Polsce. Dziwne tylko,że Polacy tak własnych wrogów popierali i pozwolili im na niszecznie Polski aż 8 lat. Teraz Schetyna do POniemieckich zwolenników-niewolników dołączył ruki twór jakim jest .N i zrobił z tego PO-POniemieckie i KO-KOmunistyczne no i wyszło mu POKO. Jeśli nie odsuniemy tych zdrajców z Sejmu i Senatu to znowu będą przeszkadzali w rozwoju Polski na wszekie sposoby.Tak jak wycina się raka ze zdrowego organizmu kóry on toczy, tak należy wyciąć ich przy urnach wyborczych 13 października.