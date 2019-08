Niemiecki minister spraw zagranicznych: Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie

- Ta odpowiedzialność Niemiec nie dotyczy tylko Warszawy. Także w innych częściach kraju zburzono miasta i zrównano z ziemią całe wsie. Wypędzono ludność, by stworzyć tzw. przestrzeń życiową dla Niemców. Jest mu wstyd za to, co Niemcy wyrządzili Polsce - mówił Heiko Maas podczas uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.