Niedźwiedzki sterował Listą Przebojów? Media ujawniają jego maile

Portal Gazeta.pl dotarł do wiadomości e-mail, jakie mieli między sobą wymieniać Marek Niedźwiedzki i Bartosz Gil. W ocenie przedstawicieli Polskiego Radia dowodzą one tezie o manipulacji wynikami Listy Przebojów Trójki.

Pod koniec ub. miesiąca Marek Niedźwiedzki wycofał pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Polskiemu Radiu. Portal Gazeta.pl informował wówczas, że pomiędzy byłym dziennikarzem Trójki a rozgłośnią doszło do zawarcia ugody pozasądowej.

Teraz portal ten dotarł do e-maili, które Marek Niedźwiedzki miał wymieniać z Bartoszem Gilem. W październiku o dopuszczenie e-maili dziennikarzy do postępowania wnioskowało Polskie Radio. Miały one być dowodem na to, że Niedźwiedzki manipulował wynikami Listy Przebojów. Być może właśnie te maile skłoniły dziennikarza do zawarcia ugody.

- „5 maja 2020 r., na kilka godzin przed emisją głośnego wydania LP3, Bartosz Gil przesłał Markowi Niedźwieckiemu pełną listę utworów, najprawdopodobniej już po podliczeniu głosów słuchaczy. Gil poinformował jednocześnie krótko Niedźwieckiego, że Kazikowi należy odjąć 5 głosów”

- czytamy w serwisie.

Przesłana Niedźwiedzkiemu lista miała zawierać inną kolejność niż ta zaprezentowana słuchaczom. Pierwsze miejsce zajmował „Wojownik z Miłości” Bartasa Szymoniaka, a utwór „Twój bój jest lepszy niż mój” Kazika plasował się na drugiej pozycji. Przy piosence Szymoniaka napisano w nawiasie cyfrę 6, a przy piosence Kazika – 1. Ostatecznie Szymoniak zajął szóste miejsce, a Kazik pierwsze.

Nie miał być to jednorazowy incydent. Maile z wcześniejszego okresu mają dowodzić, że do podobnych manipulacji dochodziło również przy innych plebiscytach.

- „Prawie jest OK, Jestem w niebie zrzuć na 20 miejsce. Wywal Lao Che i Traperów. Wchodzą do top 30 Mortas i Morrissey. Na 50 wstaw Kozakiewicza (zamiast Podsiadły). I to tyle zmian na dziś... Dzięki – M”

- pisał Niedźwiedzki do Gila 20 marca 2020 roku.

Według portalu Gazeta.pl pełnomocnik Niedźwiedzkiego miał tłumaczyć, że „system liczenia głosów był niedoskonały, przez co liczony za pomocą niego wynik głosowania wymagał ręcznego korygowania”.

kak/Gazeta.pl, wirtualnemedia.pl, DoRzeczy.pl