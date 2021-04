Nie przyjmiesz szczepionki - zapłacisz za leczenie. Nowy pomysł Rady Medycznej

Na antenie TVN24 prof. Anna Piekarska z Rady Medycznej przy premierze przedstawiła nowy pomysł mający zachęcić Polaków do szczepień przeciw COVID-19. Osoby, które odmówią przyjęcia szczepionki, miałyby płacić za leczenie COVID-19 w przypadku choroby.

- „Tyle się zmieniło w tej pandemii, dokonaliśmy tylu rzeczy, które wydawały się niewyobrażalne półtora roku temu, że wydaje mi się, że jest najwyższy czas na to, żeby fundamentalne rzeczy, takie właśnie jak odpłatność za leczenie chorób, przeciwko którym państwo oferuje szczepienia, a my z tego nie korzystamy, żebyśmy za to leczenie po prostu płacili sami”

- mówiła prof. Anna Piekarska w programie „Fakty po Faktach”.

- „Jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić i jeżeli nie zachoruje, to w porządku, to jest jego sprawa. Ale jeżeli zachoruje, to niech płaci te dziesiątki tysięcy złotych za terapię, za naszą ciężką pracę i za nasze narażanie się przez półtora roku”

- dodała.

Członkini rady medycznej przy premierze zaznaczyła, że jeszcze nie przedstawiła swojego pomysłu premierowi, ale zapowiedziała, że chętnie to uczyni.

kak/TVN24, wPolityce.pl