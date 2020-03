NATO potwierdza: Drzwi do NATO otwarte dla Ukrainy i Gruzji

„Drzwi do NATO są otwarte dla europejskich demokracji, które podzielają wartości Sojuszu, chcą i są w stanie przyjąć odpowiedzialność i obowiązki związane z członkostwem, są zgodne z zasadami Traktatu Północnoatlantyckiego, a ich włączenie (do Sojuszu) może pomóc wzmocnić bezpieczeństwo przestrzeni euroatlantyckiej. NATO szanuje prawo każdego kraju do wyboru własnej drogi do zapewnienia bezpieczeństwa, dlatego każdy taki kraj ma prawo do przystąpienia lub nie przystąpienia do traktatów i sojuszy” – mówi roczne sprawozdanie Sekretarza Generalnego.

Przypomnijmy, latem 2018 roku ówczesny asystent sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich Wess Mitchell podczas wystąpienia w amerykańskim think tanku Heritage Foundation powiedział, że: „Musimy patrzeć na Zachód jak na wspólnotę krajów demokratycznych, zjednoczonych przez historię, kulturę i wspólnie poniesione ofiary. Niektórzy członkowie tej wspólnoty to stare demokracje, niektórzy nie. Niektórzy są w Unii Europejskiej albo w NATO, inni nie. Niektórzy są słabi, niektórzy silni. Niektórzy są geograficznie na uboczu, niektórzy w centrum wydarzeń. Ukraina i Gruzja są członkami Zachodu zarówno historycznie, jak i poprzez dzisiejsze wybory ich narodów. Wielka Brytania pozostanie w sercu Zachodu i po Brexicie. Najważniejsze jest to, by istniały również inne niż instytucje czynniki, które nas łączą. Instytucje są narzędziem, nie zaś celem”.

