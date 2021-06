Narodowe Czytanie. W tym roku lektura, która ,,piętnuje obłudę i zakłamanie’’

Prezydent Andrzej Duda zaprosił Polaków do wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To właśnie to dzieło zostało wybrane lekturą dziesiątego Narodowego Czytania.

W swoim liście prezydent Andrzej Duda podkreślił, że proponowany utwór „piętnuje obłudę i zakłamanie”.

- „Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego”

- napisał prezydent.

Jubileuszowa, dziesiąta odsłona Narodowego Czytania odbędzie się w sobotę 4 września 2021 roku.

kak/IAR