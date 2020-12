Najpierw Strajk Kobiet, teraz… kolędowanie z politykami PO

Politycy Platformy Obywatelskiej bardzo aktywnie wspierali domagające się legalizacji aborcji na życzenie manifestacje tzw. Strajku Kobiet. Nie potępili też odbywających się w ramach tych manifestacji ataków na kościoły, dewastowania świątyń, przerywania nabożeństw. To jednak nie przeszkadza im, aby teraz… wspólnie kolędować. Platforma Obywatelska opublikowała nagranie, na którym jej członkowie radośnie śpiewają o tym, że „Bóg się rodzi”.

Przy pomocy profesjonalnych muzyków politycy Platformy Obywatelskiej postanowili zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy.

- „Na co dzień znacie nas z mówienia, ale tym razem zaśpiewamy dla was kolędę i to nie jedną” – mówi w opublikowanym na YouTube nagraniu przewodniczący PO Borys Budka.

Po tym krótkim wystąpieniu przewodniczącego możemy wysłuchać, jak jeszcze niedawno idący ramię w ramię z domagającą się nieograniczonego dostępu do aborcji Martą Lempart, politycy Platformy śpiewają o radości z narodzin dzieciątka Jezus.

„Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki”, „Powitajmy maleńkiego”, Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna Czysta porodziła Syna”, „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi” – słyszymy w ustach Sławomira Nitrasa, Radosława Sikorskiego, Michała Szczerby, Joanny Muchy czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

- „Patrzę na polityków, którzy dziś śpiewają w kolędach Bóg się Wam rodzi, a na co dzień wykrzykują aborcja jest ok i wspierają tych, którzy niszczyli oraz profanowali kościoły, a najważniejszym hasłem było wyp….lać. A najciekawsze jest to, że nie widzą w tym problemu” – komentuje Andrzej Gajcy z Onetu.

kak/wPolityce.pl