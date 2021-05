Najnowszy Sondaż. PiS zyskuje, PO mocno traci. A inni?

Jak wynika z najnowszego sondażu opracowanego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość nadal pozostaje liderem i jego notowania idą lekko do góry, ale za to Platforma Obywatelska zalicza znaczny spadek. Jak uplasowały się tym razem inne ugrupowania?

Na PiS chciało zagłosować 34 proc. ankiegowanych i jest to wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego badania.

Na drugim miejscy znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 23 proc. Za nim z dużym spadkiem Koalicja Obywatelska, na którą chciło głosować już jedynie 16 proc. ankiegowanych.

Na kolejnym mijscu znalazła się Lewica z poparciem 10 proc. badanych, takim samym jak w przednim badaniu.

Zalej znazała się Konferencja z poparciem 10 proc. i wzrostem o 2 pkt. proc. w stosunku do przeprzedniego sondażu.

Kukiz'15 i PSL pozostały na tym samym poziomie, co ostatnio i uzyskału odpowiednio 3 proc. i 2 proc. poparcia.

mp/wpolityce.pl