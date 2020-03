Najnowszy sondaż: PiS partią najlepszą dla Polaków

Katolicka Kretynizacja Polski 24.3.20 10:25

Durny naród... Sztywny bankowiec, plastikowy adrian i naftalinowy dziad prowadzą wielkiego suwerena prosto w przepaść... ale katol-wolak póki nie dostanie po kieszeni, nie myśli, micha pełna, reszta się nie liczy, co tam wolności obywatelskie, łamanie konstytucji, wolność słowa, niszczenie sadów, TK, szkół, co tam stołki i stołeczki dla swoich, co tam przekręty Kaczyńskiego, forsa dla TVP-goebells, pobłażliwość dla pedofilów w sutannach, wymieniać można do woli, liczy się micha...