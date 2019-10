Nadchodzi wielki kryzys: Niemcy - ,,europejski silnik gospodarczy'' - w korkociągu...?

Pozycja Niemiec jako europejskiego silnika gospodarczego staje się zagrożona. Wszystko za sprawą przemian w użytkowaniu samochodów. Niemiecka gospodarka opiera się na przemyśle wytwarzającym auta z silnikami spalinowymi. Od takich pojazdów dzisiaj świat jednak odchodzi. To oznacza, że Niemcy czekają potężne wstrząsy.

W lipcu produkcja przemysłowa spadła w Niemczech o 4,2 procent. Popyt jest ograniczany przez spadek popularności Diesla i przechodzenie na auta elektryczne. Na to nakłada się Brexit oraz polityka handlowa Trumpa. Niemiecki sektor przemysłowy wytwarza aż 20 proc. krajowego PKB. Największy kawałek tortu w tym przemyśle przypada właśnie branży samochodowej. Produkcja aut spadła tymczasem o 12 procent, eksport samochodów aż o 14 procent.

Nic nie wskazuje na to, by miało być lepiej. Układy napędowe w samochodach elektrycznych są mniej złożone niż silniki spalinowe; do ich produkcji potrzeba mniej pracowników i mniejszego nakładu pracy.