MZ: Aż 51 powiatów objętych obostrzeniami

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych obostrzeniami w związku z dużo ilością zakażeń koronawirusem. Łącznie w strefie żółtej i czerwonej znalazło się aż 51 powiatów.

- „Szanowni państwo, niestety, nie mam dobrych wiadomości. Sytuacja staje się poważna” – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który zaprezentował nową listę powiatów, na terenie których obowiązywać będą poważniejsze restrykcje. Poinformował również o nowych obostrzeniach, które od 15 października będą obowiązywały w strefach żółtych i czerwonych.

- „W tej chwili rozporządzenie w sprawie dodatkowych obostrzeń będzie w konsultacjach społecznych, to będzie około tygodnia. Później będzie tydzień vacatio legis i mniej więcej przewidujemy, że te obostrzenia wejdą około 15 października” – mówił.

Podkreślił, że czas ten jest dany organizatorom rodzinnych imprez, aby mogli się przygotować do ograniczeń. Chodzi o obostrzenia zapowiadane już we wtorek, dot. zmniejszenia maksymalnej liczby możliwych uczestników zgromadzeń. W strefach czerwonych będzie to maksymalnie 50 osób, żółtych 75 osób a zielonych 100 osób.

Do tego, jak przypomniał, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym lokale gastronomiczne będą mogły działać jedynie do godz. 22:00, a w strefach żółtych wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania nosa i ust w na wolnym powietrzu. Zaznaczył, że zostaną zwiększone kontrole w celu egzekwowania tego nakazu.

Od soboty w strefie czerwonej znajdzie się 17 powiatów: aleksandrowski, żniński (woj. kujawsko-pomorskie), białostocki (woj. podlaskie), działdowski (woj. warmińsko-mazurskie), gostyński, krotoszyński i międzychodzki (woj. wielkopolskie), głubczycki (woj. opolskie), kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot (województwo pomorskie), kłobucki (woj. śląskie), limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański (woj. małopolskie), łęczyński (woj. lubelskie), otwocki (woj. mazowieckie).

W strefie żółtej będą znajdowały się 34 powiaty: bartoszycki, iławski i nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie), bełchatowski, piotrkowski i wieluński (woj. łódzkie), brzeski i oleski (woj. opolskie), bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski (woj. pomorskie), dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki (woj. podkarpackie), janowski (woj. lubelskie), kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce (woj. świętokrzyskie), nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki (woj. małopolskie), miasto na prawach powiatu Szczecin (woj. zachodniopomorskie), ostrowski i wolsztyński (woj. wielkopolskie), przasnyski i żyrardowski (woj. mazowieckie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), wysokomazowiecki (woj. podlaskie).

