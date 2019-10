Mocny komentarz ks. Wachowiaka. ,,Kiedy diabeł przebiera się w koloratkę...''

- On w tej książce mówi jak Kościół często przeinacza fakty, jak kłamie swoim wiernym. Ta książka zaczyna się od pytania czy on się nie boi, że kościoły będą puste. On się nie boi, bo on wie, że będą puste. On ma świadomość, że one pustoszeją i pustoszeć będą nadal, bo tak niestety się dzieje na całym świecie (...) Bo u nas ta polityka jest taka, ze ludzie odchodzą (...) Ja tam mówię, że apostazji sobie prawdopodobnie nie przeprowadzę, ale potem czytam co mówił pan Jędraszewski porównując LGBT do nazizmu i w ogóle nazywając to ideologią LGBT, nie ma czegoś takiego, to ja sobie myślę, że ja nie chcę być w jednym worku z tym panem (...)