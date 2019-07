MOCNE! Tarczyński w tureckiej tv przestrzega nielegalnych imigrantów

- Mam wiadomość dla wszystkich nielegalnych imigrantów. Jeśli nie chcesz zostać cofnięty, jeśli nie chcesz zostać aresztowany, jeśli nie chcesz zostać zastrzelony, to nie zbliżaj się do naszych granic - powiedział Dominik Tarczyński na antenie tureckiej telewizji TRT zwracając się do "wszystkich nielegalnych imigrantów".

- Nie przyjeżdżaj na polską granicę, wtedy będziesz bezpieczny. To nie my, to nie nasza policja podeszła, żeby cię pobić, cię popchnąć lub aresztować. To ty próbowałeś złamać nasze prawo - podkreśla polityk.