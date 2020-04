Mirabelkami i szczawiem w ministra Szumowskiego

matis89 22.4.20 14:11

Nich Niesiołowski, Tusk, Kopacz i Kaczyński, Szumowski i Ziobro już nie udają że się nie lubią tylko do kamer. Wspieracie dokładnie te same masońskie, lewackie i szatanistyczne projekty. Lewackie wybory korespondencyjne to marzenie każdej lewackiej partii. Wspieracie razem aborcję, invitro, gender w szkołach, globalne lewackie szczepienie, szatanistyczne państwa bezgotówkowe, Rząd Światowy, LPZKNT. czyli wszystko to co pochodzi od waszej masonerii, więc nie udawajcie tylko do kamer że się nie lubicie. W ten sposób rządzicie wspólnie 16 lat dla masonerii. 8 lat PO i 8 lat PIS, dwaj bratankowie wspierający te same masońskie projekty.