Ministerstwo Zdrowia apeluje o noszenie maseczek

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, przypomniał dziś o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych pomieszczeniach. Zaapelował też do sprzedawców i właścicieli sklepów, aby nie wpuszczali klientów, którzy nie stosują się do tych zaleceń.

-„W każdym zamkniętym pomieszczeniu obowiązuje nas maseczka. Jeżeli wchodzimy do sklepu bez maseczki, to jest to nasz egoizm, który naraża na możliwość zakażenia inne osoby” – podkreślał.