Minister Ziobro mówi ,,Nie!'' pedofilom

Klejnot Nilu 22.5.20 9:54

Jeżeli bp Pell został niesłusznie skazany na podstawie fałszywych oskarżeń, oczywiście powinien zostać uniewinniony i otrzymać sowite odszkodowanie. Nie rozumiem, dlaczego zakładasz, że miałbym z miejsca zakładać że jest pedofilem, tylko dlatego, że nosi koloratkę.



Co do dalszej części. Oczywiście, sprawa jest do zbadania przez prokuraturę, świadkowie powinni być przesłuchani, a jeżeli cokolwiek wiedzieli, powinny im zostać przedstawione zarzuty. Co do tego, nie ma wątpliwości. Jedyna rzecz, która mnie w tej sprawie denerwuje to fakt, że te dwa zjawiska nie są sprawiedliwie traktowane. Sekielski zrobił film, na którym księża przed kamerą przyznają się do molestowania nieletnich. Czy ktoś widział jakiekolwiek działania prokuratury w tej sprawie? Czy Jan Ziobro powoływał komisje? Czy zniesione zostało prawo pozwalające Episkopatowi wgląd w akta przed rozpoczęciem procesu? Nie, nic się takiego nie stało, a w TVP zobaczyliśmy 15-sto sekundową wzmiankę. A teraz porównaj to z tą zajadłością, z jaką teraz rząd, prokuratura i media szczują na ludzi, tylko dlatego że są znani, i odwiedzili modny, sopocki klub.