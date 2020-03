Minister Szumowski liderem zaufania Polaków

Ahgfjjjjjjjkkkk 27.3.20 20:53

ŻART... Człowiek, który zamknął kościoły, zamknął biskupom buzie, otworzył markety i zezwolił na ścisk a w autobusach albo spóźnianie się do pracy.. bo po co dać ustawowo zakaz aby jeździła komunikacja jak w weekendy. Kumbaja, zyjemy dalej... bez mszy. bo max 5 osób... Zrobił coś więcej wraz z tymi BIskupami co go poparli.. Wypełnił propoctwo.. Bo Właśnie Katolicy schodzą do tzw " katakumb" i msze są tajne a Komunie Święte udzielane w domach.. w spotkaniach lub innych miejsach.... Nie zdradze gdzie i kiedy ale tak już jest.... i Prawidłowo. Nie no pogratlulować temu panu. Najlepsze, że na tle opozycju to serio się prezentuje rewelacyjnie... Życzę temu Panu aby się obudził i nie oddzielał Boga od Zarazy ani nauki. Nasza wiedza obecna to jest nic w wiedyz Boga