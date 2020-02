Minister rządu PO-PSL: Dziękuję premierowi Morawieckiemu

Leszek 20.2.20 12:23

Czym jest lewactwo w Polsce ? Otóż Stalin po wojnie „przysłał” do Polski 200 tys. swoich zaufanych, 100% ateistów, rozstawiając ich w wojsku, policji, UB, sądach, administracji i szkołach, głównie w dużych miastach. Sprawdzam zatem: 200 tys. tych ruskich wie-przy pożeniło się między sobą i z innymi co daje 250 tys par.

Pierwsze pokolenie okres 25 lat, 1945-1970: licząc po 3 dzieci = 500 tys rodziców + 750 tys ich dzieci = 1 mln 250 tys osobników,

Drugie pokolenie 1970-1995: 500 tys dzia-dostwa, 1 mln 500 tys rodziców i po 2 dzieci = 1 mln 500 tys dzieci = 3 mln 500 tys osobników,

Trzecie pokolenie 1995-2020: mln 500 tys dzia-dostwa, 3 mln rodziców i 3 mln dzieci, co daje razem 7 mln 500 tys osobników !

To jest dokładnie tyle samo ilu lewaków ateistów głosowało 13.10.2019 na PO i Lewicę : 5 mln +2 mln 300 tys = 7 mln 300 tys osobników i 200 tys. głosujących na PO w Wielkiej Brytanii i Norwegii ! No to teraz wszystko jest jasne skąd oni pochodzą !!! Oni są potomkami ru-skiej czerwonej za-razy, zawszonej sw-ołoczy i sowieckich tęp-aków !!! Oni są po prostu Homo sowie-tikusami !!!