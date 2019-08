Minister Kasprzyk: Brygada Świętokrzyska nigdy nie kolaborowała z Niemcami. To propaganda komunistyczna

robaczek 8.8.19 9:32

po co wam to?



bo byli skrajna prawica to trzeba wybilać???





KOLABOROWALI i KU_RWA faktów nie zmienicie.





to sie robic coraz bardziej żałosne! po co dzielic tak spoleczenstwo? w jakim celu?



myslicie troszke? kto wami tak kieruje? kto wam zachod obrzydza?





???? myslicie????? stare a głupie jak but!